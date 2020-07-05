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В Николаевской области по состоянию на утро 5 июля выявлено 4 новых случая COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего в области зарегистрирован 461 подтвержденный случай COVID-19. Из общего числа случаев 62 — среди работников учреждений здравоохранения.
Статистика по районам:
— Николаев - 77 человек;
— Южноукраинск - 134 человека;
— Первомайск - 18 человек;
— Арбузинский район - 7 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
— Витовский район - 1 человек;
— м. Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
— Врадиевский район - 34 человека;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Николаевский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Первомайский район - 5 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Отмечается, что за сутки выздоровел один человек, 311 одолели болезнь ранее. Одиннадцать человек умерли от последствий COVID-19.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 4 июля зафиксировано 48 500 случаев коронавирусной болезни. Из них — 823 за последние сутки.
В Николаевской области по состоянию на утро 5 июля выявлено 4 новых случая COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего в области зарегистрирован 461 подтвержденный случай COVID-19. Из общего числа случаев 62 — среди работников учреждений здравоохранения.
Статистика по районам:
— Николаев - 77 человек;
— Южноукраинск - 134 человека;
— Первомайск - 18 человек;
— Арбузинский район - 7 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
— Витовский район - 1 человек;
— м. Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
— Врадиевский район - 34 человека;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Николаевский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Первомайский район - 5 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Отмечается, что за сутки выздоровел один человек, 311 одолели болезнь ранее. Одиннадцать человек умерли от последствий COVID-19.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 4 июля зафиксировано 48 500 случаев коронавирусной болезни. Из них — 823 за последние сутки.