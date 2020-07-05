В Николаевской области по состоянию на утро 5 июля выявлено 4 новых случая COVID-19.

Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всего в области зарегистрирован 461 подтвержденный случай COVID-19. Из общего числа случаев 62 — среди работников учреждений здравоохранения.

Статистика по районам:

— Николаев - 77 человек;

— Южноукраинск - 134 человека;

— Первомайск - 18 человек;

— Арбузинский район - 7 человек;

— Баштанский район - 1 человек;

— Братский район - 4 человека;

— Березнеговатский район - 1 человек;

— Веселиновский район - 1 человек;

— Витовский район - 1 человек;

— м. Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

— Врадиевский район - 34 человека;

— Вознесенский район - 78 человек;

— Казанковский район - 2 человека;

— Кривоозерский район - 11 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Николаевский район - 40 человек;

— Очаковский район - 1 человек;

— Первомайский район - 5 человек;

— Снигиревский район - 1 человек.

Отмечается, что за сутки выздоровел один человек, 311 одолели болезнь ранее. Одиннадцать человек умерли от последствий COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 4 июля зафиксировано 48 500 случаев коронавирусной болезни. Из них — 823 за последние сутки.