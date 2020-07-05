Сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. Формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

Виктор Ляшко отметил, что говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу — это средневековый подход.

— Это средневековый подход - когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены, — добавил Виктор Ляшко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 4 июля зафиксировано 48 500 случаев коронавирусной болезни. Из них — 823 за последние сутки.