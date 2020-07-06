Власти Испании закрывают десятки пляжей из-за опасности распространения инфекции COVID-19 До этого в стране ввели карантин в двух регионах.

Об этом пишет местное издание TheLocal.es.

Около 29 пляжей закроют в Малаге, еще 14 в Кадисе, еще 9 закрыли на западе от региона Уэльва, два пляжа закрыли в Альмерии и один в Гранаде. Одни пляжи закрыли на несколько часов, другие — на целый день. Местные власти пошла на такие шаги из-за того, что в выходные пляжи были переполнены, а социальное дистанцирование на них не соблюдалось.

До этого карантинные ограничения вернули в испанском регионе Галисия. Так, в одном из прибрежных районов жителям запрещено выезжать в другие части страны. Кроме того, там нужно обязательно носить медицинские маски, а встречи, на которых будет больше 10 человек, запрещены. Бары и рестораны должны на 50% снизить заполняемость помещений.

На выходных карантинные меры вернули еще в одном испанском городе, который входит в провинцию Льейда в составе автономной Каталонии. Региональные власти объявили, что движение из и в район Сегрия в пределах города Льейда будет ограничено. Там проживают больше 200 тысяч человек.