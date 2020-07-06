Альпийские ледники в Италии порозовели. Теперь ученые пытаются оценить последствия этого явления и проследить его связь с изменениями климата на планете.

Об этом сообщает агентство AFP.

«Ученые в Италии исследуют загадочное появление розового льда в Альпах, вызванного водорослями, явление, которое ускоряет последствия изменения климата», — говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной порозовения льда и снега стала водоросль Ancylonema nordenskioeldii, которая обычно встречается в Гренландии.

Исследователь Бьяджо ди Мауро утверждает, что сама по себе водоросль не опасна. Однако в Гренландии она встречается в так называемой Темной зоне на западе, где наблюдается массовое таяние льда, и это, по его мнению, не случайно. Белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации, а любое изменение цвета увеличивает поглощение тепла и активизирует таяние.

«Мы пытаемся количественно оценить влияние других явлений, кроме человеческого, на перегрев Земли», — сказал ученый.

Напомним, что прошедшая зима стала самой теплой в Европе за всю историю климатических наблюдений, то есть с 1855 года.

Также сообщалось, что британская ежедневная леволиберальная газета The Guardian прекращает принимать рекламные предложения от нефтегазовых компаний из-за изменений климата.