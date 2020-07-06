Группа европейских астрономов недавно открыла в системе звезды Lacaille 9352 две экзопланеты, на которых, возможно, существует атмосфера.

Об этом сообщается на портале Science Alert.

«Европейские астрономы проекта RedDots обнаружили в системе звезды Lacaille 9352 две суперземли, на которых, вероятно, присутствует атмосфера. Открытые планеты находятся в «зоне обитаемости», и астрономы предполагают, что эти объекты могут быть пригодны для жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта недавно обнаруженная система планет находится сравнительно близко — только в 10,7 световых лет от Солнечной системы. Звезда Lacaille 9352, вокруг которой и вращаются планеты, была открыта еще в 18 веке. Но после того, как на ее орбите были обнаружены две экзопланеты, вероятно, земного типа, эта система может стать одной из наиболее изученных в нашем районе Вселенной.

«Планеты предоставят лучшие возможности для более детальных исследований, включая поиск жизни вне нашей Солнечной системы», — отметила астрофизик Сандра Джефферс из Геттингенского университета в Германии.

Ученые также предполагают, что в открытой системе может быть еще одна планета, которая вращается на большем расстоянии от звезды, но пока данных о ее существовании недостаточно.

Lacaille 9352, масса которой оценивается в половину массы Солнца, является красным карликом — то есть старой, относительно прохладной, маленькой звездой. Это наиболее распространенный тип звезд в Млечном Пути.

Напомним, несколько лет назад Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) объявило, что обнаружило в 40 световых годах от Солнечной системы семь новых планет, по своим размерам похожих на Землю.