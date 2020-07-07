По состоянию на 7 июля украинцам разрешили въезжать на территорию 23 стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 7 июля.

Он уточнил, что эти 23 страны включают те, в которые можно въехать, но с визой. В большинстве из них действуют определенные карантинные ограничения, которые обязательно надо учитывать, если планируете путешествие.

Украинцев готовы принимать Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.

Въезд в страны ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, а покупка билета на рейс не дает разрешения на пересечение границы. Право на въезд в страны-члены ЕС имеют лишь отдельные категории людей: те, кто путешествует с целью обучения; граждане, путешествующие по территории ЕС транзитом; моряки, которые направляются на корабль; медики и исследователи; сезонные работники и студенты; высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Как и ранее разрешение на въезд сохраняется для членов семей граждан ЕС, тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ, а также дипломатов.

Напомним, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.