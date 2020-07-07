Министерство образования и науки Украины обратилось к Министерству обороны с письмом, в котором попросило отсрочить призыв в армию для поступающих.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— В МОН поступают многочисленные обращения абитуриентов в учреждения высшего образования (как на степень бакалавра, так и магистра) и их родителей на получение повесток от военкоматов. Действительно, в этом году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля. Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом к Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва, — сообщили Министерстве образования Украины.

Напомним, в Украине выпускникам школ, которым уже исполнилось 18 лет, начали приходить повестки в военкомат. Связано это с тем, что из-за карантина вступительная кампания будет проходить с 1 по 22 августа, а весенний призыв по тем же причинам перенесли на май-июля.