По оценке ООН, потребление мяса на душу населения в 2020 году сократится на 3%, до самого низкого уровня с 2011 года.

Аналитики по всему миру также прогнозируют падение общего спроса на мясо в своих регионах. Как пишет Bloomberg, это серьёзный поворот для отрасли, которая опирается на устойчивый рост.

Bloomberg перечислил основные факторы, которые способствуют сокращению потребления мяса во всём мире.

Экономический спад из-за коронакризиса. Потребители сокращают траты на еду.

Закрытие ресторанов и привычка готовить дома. По данным консалтинговой компании Aaron Allen & Associates, около 2,2 млн ресторанов по всему миру могут закрыться. Как сообщает Boston Consulting Group, до пандемии 50% всего мяса американцы ели вне дома.

«Люди по-прежнему будут потреблять такое же количество калорий [что и до пандемии], но будут это делать дома, где процент [потребления] мяса ниже», — объясняет эксперт по агробизнесу Boston Consulting Group Деккер Уолкер.

Перебои в производстве и проблемы с поставками.

Вред окружающей среде. Сельское хозяйство ответственно за большее количество глобальных выбросов парниковых газов, чем транспорт. Только на мясо и молочные продукты приходится до 18% глобальных выбросов парниковых газов.

Затраты на производство будут расти в долгосрочной перспективе наряду с ценами на землю, в то время как большинство компаний будут пытаться взять под контроль своё воздействие на экологию и сократить вырубку лесов для увеличения пастбищ. Потребление мяса станет роскошью в разных частях света, говорит Кайо Толедо, консультант по управлению рисками и руководитель отдела животноводства в StoneX.

В Европейском союзе потребление свинины упадет до семилетнего минимума в 2020 году, сегменты говядины и курицы также будут снижаться, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Пандемия усилила тенденцию на снижение спроса на мясо в некоторых частях Европы, вызванную проблемами окружающей среды и благополучия животных. В Германии по состоянию на май едят мясо ежедневно 26% людей, в 2015 году — 34%.

В Китае, на который приходится четверть мирового потребления мяса, растет уровень недоверия к животным продуктам из-за коронавируса. Правительство связывает вспышку в Пекине с импортируемым мясом.

Потребление свинины в Китае в 2020 году может снизиться примерно на 35% по сравнению с показателями до африканской чумы свиней в 2018 году, сказал Лин Гуофа, старший аналитик консалтинговой Bric Agriculture Group. На страну приходится 40% мирового спроса на свинину.

В США потребление мяса на душу населения в 2020 году сократится впервые с 2014 года, прогнозирует University of Missouri Food & Agricultural Policy Research Institute. Показатель будет падать как минимум до 2025 года.