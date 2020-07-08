По оценке ООН, потребление мяса на душу населения в 2020 году сократится на 3%, до самого низкого уровня с 2011 года.
Аналитики по всему миру также прогнозируют падение общего спроса на мясо в своих регионах. Как пишет Bloomberg, это серьёзный поворот для отрасли, которая опирается на устойчивый рост.
Bloomberg перечислил основные факторы, которые способствуют сокращению потребления мяса во всём мире.
Затраты на производство будут расти в долгосрочной перспективе наряду с ценами на землю, в то время как большинство компаний будут пытаться взять под контроль своё воздействие на экологию и сократить вырубку лесов для увеличения пастбищ. Потребление мяса станет роскошью в разных частях света, говорит Кайо Толедо, консультант по управлению рисками и руководитель отдела животноводства в StoneX.
В Европейском союзе потребление свинины упадет до семилетнего минимума в 2020 году, сегменты говядины и курицы также будут снижаться, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.
Пандемия усилила тенденцию на снижение спроса на мясо в некоторых частях Европы, вызванную проблемами окружающей среды и благополучия животных. В Германии по состоянию на май едят мясо ежедневно 26% людей, в 2015 году — 34%.
Потребление свинины в Китае в 2020 году может снизиться примерно на 35% по сравнению с показателями до африканской чумы свиней в 2018 году, сказал Лин Гуофа, старший аналитик консалтинговой Bric Agriculture Group. На страну приходится 40% мирового спроса на свинину.
В США потребление мяса на душу населения в 2020 году сократится впервые с 2014 года, прогнозирует University of Missouri Food & Agricultural Policy Research Institute. Показатель будет падать как минимум до 2025 года.
По оценке ООН, потребление мяса на душу населения в 2020 году сократится на 3%, до самого низкого уровня с 2011 года.
Аналитики по всему миру также прогнозируют падение общего спроса на мясо в своих регионах. Как пишет Bloomberg, это серьёзный поворот для отрасли, которая опирается на устойчивый рост.
Bloomberg перечислил основные факторы, которые способствуют сокращению потребления мяса во всём мире.
Затраты на производство будут расти в долгосрочной перспективе наряду с ценами на землю, в то время как большинство компаний будут пытаться взять под контроль своё воздействие на экологию и сократить вырубку лесов для увеличения пастбищ. Потребление мяса станет роскошью в разных частях света, говорит Кайо Толедо, консультант по управлению рисками и руководитель отдела животноводства в StoneX.
В Европейском союзе потребление свинины упадет до семилетнего минимума в 2020 году, сегменты говядины и курицы также будут снижаться, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.
Пандемия усилила тенденцию на снижение спроса на мясо в некоторых частях Европы, вызванную проблемами окружающей среды и благополучия животных. В Германии по состоянию на май едят мясо ежедневно 26% людей, в 2015 году — 34%.
Потребление свинины в Китае в 2020 году может снизиться примерно на 35% по сравнению с показателями до африканской чумы свиней в 2018 году, сказал Лин Гуофа, старший аналитик консалтинговой Bric Agriculture Group. На страну приходится 40% мирового спроса на свинину.
В США потребление мяса на душу населения в 2020 году сократится впервые с 2014 года, прогнозирует University of Missouri Food & Agricultural Policy Research Institute. Показатель будет падать как минимум до 2025 года.