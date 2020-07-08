Авиакомпания МАУ анонсировала запуск 15 маршрутов из Украины в курортные города Египта и Турции в период летнего сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В МАУ уточнили, что чартерные полеты будут выполняться по заказу туристического оператора Coral Travel из Киева, Харькова, Львова, Одессы и Запорожья.

В частности, из украинских городов можно будет улететь на турецкие курорты Анталия, Бодрум, Даламан и в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Билеты на данные рейсы можно будет будет купить только через вышеуказанного туроператора.

Чартерные рейсы в Турцию:

— Киев - Анталия;

— Киев - Бодрум;

— Киев - Даламан;

— Харьков - Анталия;

— Харьков - Бодрум;

— Львов - Анталия;

— Львов - Бодрум;

— Одесса - Анталия;

— Запорожье - Анталия.

Чартерные рейсы в Египет:

— Киев - Хургада;

— Киев - Шарм-эль-Шейх;

— Харьков - Хургада;

— Львов - Хургада;

— Львов - Шарм-эль-Шейх;

— Запорожье - Хургада.

Как известно, гражданам Украины разрешен въезд в Турцию и Египет, но по прилете в Турцию пассажиры проходят медицинский контроль. В случае выявления симптомов заболевания делается бесплатный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Обязательным условием допуска в страну является наличие полиса медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19.

Власти Турции требуют от авиакомпаний ограничить количество и размер ручной клади, которую можно брать в салон. Новые правила разрешают провозить только небольшую сумку, а остальные вещи необходимо сдавать в багаж.

Также сообщается, что Египет по прилете проводит температурный скрининг прибывших. По правилам этой страны, если пассажир прилетает из страны с высоким уровнем заражения населения коронавирусом, то в обязательно порядке необходимо предъявить справку о прохождении теста на Covid-19. Тест необходимо сделать за 48 часов до даты поездки. Кроме того, до 31 октября 2020 года туристы при въезде в Египет освобождены от оплаты визового сбора.

Напомним, представитель туристического агентства «Sun-Dali» из Николаева Мария Степаненко рассказала о том, как встречают туристов из Украины в Турции, об изменениях в связи с коронавирусом и других особенностях туризма после карантина.