Американская компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была вывести на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Об этом говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Напомним, запуск должен был состояться 8 июля. Однако из-за погодных условий старт отложили.

В компании еще не сообщили новую дату запуска десятой партии спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.

Два спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначены для мультиспектральной съемки Земли, их разрешающая способность около одного метра.

Последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.