В Украине за минувшие сутки, 9 июля, от Коронавирусного заболевания выздоровели 1016 больных. Это рекордное количество. В сутки заболевания обнаружили еще у 819 человек, 18 больных — умерли.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса.

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Напомним, 9 июля в мире диагностировали 222 тысячи 825 заражений коронавирусом, 5404 пациентов умерли.