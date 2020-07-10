Правоохранители задержали четырех полицейских, которые занимались вымогательством и наркоторговлей в Донецкой области. Зафиксировано пять эпизодов противоправной деятельности полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как сообщили в ГБР, в состав преступной группы входили командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и три полицейских управления патрульной полиции в Донецкой области.

— Четверо правоохранителей действуя в составе преступной группы наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств. Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их, - сообщили в ГБР.

Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев взятки за непривлечение их к уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей, а также применении в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейским грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что сотрудники полиции задержали при получении взятки сотрудника администрации Ингульского района Николаева, который вымогал с местного предпринимателя 82,6 тысяч гривен за заключения договора по дезинфекции остановок общественного транспорта.