Спасатели ликвидировали последствия наводнений во всех 349 населенных пунктах, которые пострадали от стихии на западе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Из-за паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, до сих пор остаются разрушенными более 200 километров автодорог и 95 мостов. Однако действиями спасателей было ликвидировано подтопление 349 населенных пунктов.

Также уже нет подтопленных подвалов и приусадебных участков.

В ГСЧС уточнили, что стихия разрушила 202,4 километра автодорог в Ивано-Франковской (201), Черновицкой (1,4) областях, а также 95 мостов — Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1) области.

Повреждено 549 км автодорог (было 654 километра) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 километров дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 километров автодорог и 15 мостов) областях.

За все время было спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека.

Напомним, Кабинет Министров Украины выделил 754 миллиона гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях.