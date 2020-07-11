Спасатели ликвидировали последствия наводнений во всех 349 населенных пунктах, которые пострадали от стихии на западе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Из-за паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, до сих пор остаются разрушенными более 200 километров автодорог и 95 мостов. Однако действиями спасателей было ликвидировано подтопление 349 населенных пунктов.
Также уже нет подтопленных подвалов и приусадебных участков.
В ГСЧС уточнили, что стихия разрушила 202,4 километра автодорог в Ивано-Франковской (201), Черновицкой (1,4) областях, а также 95 мостов — Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1) области.
Повреждено 549 км автодорог (было 654 километра) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 километров дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 километров автодорог и 15 мостов) областях.
За все время было спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека.
Напомним, Кабинет Министров Украины выделил 754 миллиона гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях.
Спасатели ликвидировали последствия наводнений во всех 349 населенных пунктах, которые пострадали от стихии на западе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Из-за паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, до сих пор остаются разрушенными более 200 километров автодорог и 95 мостов. Однако действиями спасателей было ликвидировано подтопление 349 населенных пунктов.
Также уже нет подтопленных подвалов и приусадебных участков.
В ГСЧС уточнили, что стихия разрушила 202,4 километра автодорог в Ивано-Франковской (201), Черновицкой (1,4) областях, а также 95 мостов — Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1) области.
Повреждено 549 км автодорог (было 654 километра) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 километров дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 километров автодорог и 15 мостов) областях.
За все время было спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека.
Напомним, Кабинет Министров Украины выделил 754 миллиона гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях.