Сегодня, 11 июля на остановке Адмиральской, перед Ингульским мостом, приступили к демонтажу киоска «Fornetti».

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Как рассказал директор антикоррупционного департамента мэрии Николаева Андрей Ермолаев, демонтаж киоска связан с утренними пробками на этом участке дороги. По его словам, на остановке планируют сделать карман для общественного транспорта, что позволит освободить для проезда одну полосу.

— Поскольку у нас каждое утро с моста пробка — наши автобусы, маршрутки останавливаются в первой полосе и для проезда остается одна полоса. Мы решили немножечко реконструировать эту остановку. Там, где съезд с моста срежут кусочек угла с поворота на Набережную и будет большой карман для общественного транспорта, чтобы немного уменьшить пробку. Соответственно, эта остановка попадает прямо в этот карман и так оставаться не может, - сказал Андрей Ермолаев.

Также он добавил, что предприниматель, которому принадлежит киоск, намерен обратиться в суд.

— Когда мы подняли документы по той остановке, то там документы то ли за 2012 года, то ли за 2013 год. Они стояли — договор им не продлевали. Месяц назад мы людей предупредили, чтобы они убрали сами. Естественно, они отказались. Люди пошли в суд, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что в Николаеве демонтировали незаконный киоск в районе Площади победы и улицы Космонавтов.

Также, в Николаеве демонтировали незаконную металлическую конструкцию рынка «Клаксон», на перекрёстке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, которая находилась там 10 лет.