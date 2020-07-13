В Украине семь областей остаются не готовыми к ослаблению карантина. Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.
Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.
По состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы такие области:
— Винницкая (превышен показатель динамики);
— Волынская (процент выявления);
— Донецкая (охват тестирования);
— Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);
— Ровенская (процент выявления);
— Харьковская (процент выявления);
— Черниговская (охват тестирования).
Для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:
— загруженность мест в больницах менее 50%;
— проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;
— процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;
— динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 612 новых случаев заболевания коронавирусом; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.
В Украине семь областей остаются не готовыми к ослаблению карантина. Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.
Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.
По состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы такие области:
— Винницкая (превышен показатель динамики);
— Волынская (процент выявления);
— Донецкая (охват тестирования);
— Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);
— Ровенская (процент выявления);
— Харьковская (процент выявления);
— Черниговская (охват тестирования).
Для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:
— загруженность мест в больницах менее 50%;
— проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;
— процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;
— динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 612 новых случаев заболевания коронавирусом; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.