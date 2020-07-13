По состоянию на утро 13 июля в Николаевской области выявлено 5 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего зарегистрировано 487 подтвержденных случаев COVID-19, из них 67 работников учреждений здравоохранения. За сутки выздоровевших от коронавируса нет. Всего недуг преодолели 370 человек. От последствий COVID-19 умерли 12 человек.
Статистика по районам:
— Николаев - 88 человек;
— Южноукраинск - 138 человек;
— Первомайск - 22;
— Арбузинский район - 9 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Березанский район - 2 человека;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
—Веселиновский район - 1 человек;
—Витовский район - 2 человека;
— Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;
— Врадиевский район - 34 человека;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
—Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
—Очаковский район - 1 человек;
— Первомайский район - 6 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 612 новых случаев заболевания коронавирусом; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.
По состоянию на утро 13 июля в Николаевской области выявлено 5 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего зарегистрировано 487 подтвержденных случаев COVID-19, из них 67 работников учреждений здравоохранения. За сутки выздоровевших от коронавируса нет. Всего недуг преодолели 370 человек. От последствий COVID-19 умерли 12 человек.
Статистика по районам:
— Николаев - 88 человек;
— Южноукраинск - 138 человек;
— Первомайск - 22;
— Арбузинский район - 9 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Березанский район - 2 человека;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
—Веселиновский район - 1 человек;
—Витовский район - 2 человека;
— Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;
— Врадиевский район - 34 человека;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
—Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
—Очаковский район - 1 человек;
— Первомайский район - 6 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 612 новых случаев заболевания коронавирусом; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.