По состоянию на утро 13 июля в Николаевской области выявлено 5 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всего зарегистрировано 487 подтвержденных случаев COVID-19, из них 67 работников учреждений здравоохранения. За сутки выздоровевших от коронавируса нет. Всего недуг преодолели 370 человек. От последствий COVID-19 умерли 12 человек.

Статистика по районам:

— Николаев - 88 человек;

— Южноукраинск - 138 человек;

— Первомайск - 22;

— Арбузинский район - 9 человек;

— Баштанский район - 1 человек;

— Березанский район - 2 человека;

— Братский район - 4 человека;

— Березнеговатский район - 1 человек;

—Веселиновский район - 1 человек;

—Витовский район - 2 человека;

— Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;

— Врадиевский район - 34 человека;

— Вознесенский район - 78 человек;

— Казанковский район - 2 человека;

—Кривоозерский район - 11 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Новоодесский район - 40 человек;

—Очаковский район - 1 человек;

— Первомайский район - 6 человек;

— Снигиревский район - 1 человек.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 612 новых случаев заболевания коронавирусом; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.