Христианскую мозаику собора Святой Софии, получившего статус мечети, во время поклонения мусульман будут прикрывать занавесками или лазерами.

Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, передает Reuters.

По его словам, православные иконы будут открыты для всех посетителей, но во время молитв их будут прикрывать тканью или с помощью лазеров. При этом он не уточнил, как будут работать лазеры.

Напомним, что 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и зарегистрирован как мечеть.