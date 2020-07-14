Работа мусороуборочщиков в столице Бангладеш городе Дакка названа «худшей работой в мире». Уборщики чистят реки от бытового мусора, находясь по пояс в воде с мусором.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

— Эти смелые уборщики улиц, вероятно, имеют худшую работу в мире, поскольку они работают с очищением реки от мусора, чтобы помочь очистить водоемы Бангладеш, — говорится в сообщении.

Мужчины работают в воде, полной мусора. Кто стоит по пояс, а кто-то даже под подбородок.

По информации издания, реки в Бангладеш - одни из самых загрязненных водоемов мира.

В Бангладеш любые отходы, включая промышленные, сбрасывают, преимущественно, в водоемы. Крупнейшая река в стране Буриганга признана биологически мертвой. Ежедневно в нее попадает около 1,5 миллиона кубометров вредных веществ, включая химический и бытовой мусор, медицинские отходы, трупы животных. Однако жители столицы государства купаются в реке и стирают в озере белье.