Американские исследователи обнаружили природное вещество, которое может убивать раковые клетки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета штата Вашингтон, опубликованные на портале Medical Express.

— Биологи исследовали недавно выявленный механизм фероптоз, который отвечает за смерть клеток в злокачественных образованиях. В рамках экспериментов с круглыми червями и человеческими клетками ученые выяснили, что естественная жирная кислота может запускать фероптоз и уничтожать раковые клетки, — говорится в сообщении.

Эта кислота - также известная как дихомогамма-линоленовая кислота, или DGLA - в небольших количествах есть в человеческом организме. Но поскольку она не представлена широко в любой из диет, ученые не рассматривали влияние и свойства этого вещества.

— Если бы вы могли доставить DGLA непосредственно в раковые клетки, это могло бы способствовать фероптозу и привести к гибели опухолей, — объясняет автор исследования Дженнифер Уоттс.

Напоним, в Имперском колледже Лондона ученые создали новую технологию борьбы с раком — искусственные клетки.