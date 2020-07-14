В итальянской Ломбардии некоторые жители жалуются на дискриминацию в других регионах из-за того, что они «из ячейки эпидемии» коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Жители Ломбардии заявляют, что сталкивались с проблемами с бронированием жилья для отпуска в других регионах страны, в частности, владельцы отказывали им, только выяснялось, откуда они прибывают.

Мэр Фомбио Давид Пассерини заявил, что он собирался отдыхать на выходных в Тоскане, что в центре Италии.

— Даже если это единичные эпизоды, от такого предвзятого отношения очень горько. Это следствие неосведомленности людей о том, что жители из первых «красных зон» сейчас с меньшей вероятностью привезут им вирус, потому что сейчас там показатели заражений близки к нулю, — сказал Давид Пассерини.

Однако, по его словам, в сознании многих людей Колоньо уже ассоциируется с коронавирусом.

Еще одна семья из ломбардийського муниципалитета Кодоньо рассказала, что после информации о регионе их происхождения на рецепции отеля сказали, что все номера уже забронированы.

Напомним, ранее пятьдесят родственников умерших от COVID-19 в Италии подали в прокуратуру Бергамо иски против государства, обвиняя его в недостаточных действиях в борьбе с эпидемией в стране.