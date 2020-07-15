В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой.
Об этом сообщает портал Downdetector.
Проблемы начались около 22.00 по киевскому времени. К 22.19 на сайте было уже более 4,6 тысяч сообщений о сбоях в работе WhatsApp.
Большинство сообщений касалось потери связи, пользователи также жаловались на невозможность отправлять и получать сообщения.
Стоит отметить, что работа WhatsApp нарушается с завидной регулярностью. Причем часто одновременно с этим мессенджером начинают давать сбои Instagram и Facebook.
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой.
Об этом сообщает портал Downdetector.
Проблемы начались около 22.00 по киевскому времени. К 22.19 на сайте было уже более 4,6 тысяч сообщений о сбоях в работе WhatsApp.
Большинство сообщений касалось потери связи, пользователи также жаловались на невозможность отправлять и получать сообщения.
Стоит отметить, что работа WhatsApp нарушается с завидной регулярностью. Причем часто одновременно с этим мессенджером начинают давать сбои Instagram и Facebook.