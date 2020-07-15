Правозащитная организация Human Rights Watch призвала украинскую власть гарантировать безопасность соучредителю издания «Заборона» Екатерины Сергацковой в связи с угрозами убийством в ее адрес.

Об этом сообщает сайт HRW.

— Украинская журналистка, которая писала о возможном влиянии крайне правых групп на организацию, проверяющую достоверность информации, получает угрозы убийством, а ее личные данные опубликованы в сети интернет, — говорится в сообщении.

Как отмечается, журналистка Екатерина Сергацкова, соучредитель интернет-СМИ «Заборона», получает сообщения с угрозами расправы в Facebook, где разместили ее личные данные, включая домашний адрес, фото ее дома и фотографии пятилетнего сына.

— Журналисты не должны бояться за свою жизнь из-за того, что они сообщают. Украинская власть должна немедленно расследовать эти угрозы и гарантировать безопасность Сергацковой и ее семье. Украинское правительство обязано защищать журналистов, когда им угрожают и преследуют, в частности, когда это преследование происходит в сети, — отметил директор HRW в странах Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон.

В свою очередь Екатерина Сергацкова рассказала HRW, что уже связалась с адвокатом, чтобы подать заявление в полицию.

Журналистка также отметила, что ранее уже получала угрозы в интернете, особенно в связи с расследованием работы украинских спецслужб.