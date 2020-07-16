Правительство Великобритании запретило китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании инфраструктуры для сетей 5G.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Уже установленное оборудование Huawei должно быть демонтировано до 2027 г. С конца 2020 г. операторы должны будут отказаться от покупки оборудования Huawei, позже будет принят закон, который сделает такие закупки незаконными, заявил министр по цифровому развитию, культуре, медиа и спорта Оливер Доуден.

Он признал, что с развертыванием 5G будут задержки минимум на год.

Пересмотр возможности использования оборудования Huawei для развертывания 5G-сетей в Великобритании произошел после того, как власти США ввели санкции в отношении китайской компании, которая была признана угрозой национальной безопасности.

— После того, как США ввели санкции против Huawei, а наши эксперты в области кибертехнологий обновили свои технические рекомендации, правительство решило, что необходимо запретить участие Huawei в наших сетях 5G, – добавил Оливер Доуден.

Хотя ранее правительство Великобритании не возражало против использования оборудования Huawei, но в последнее время его точка зрения изменилась. Теперь же кроме сферы мобильной связи новые ограничения будут распространяться и на широкополосное оборудование Huawei. Однако для него предусмотрен 2-летний переходный период, который позволит местным компаниям диверсифицировать поставщиков.

Именно китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинило компанию в шпионаже для Пекина.

Напомним, ранее один из крупнейших канадских мобильных операторов Bell заключил контракт на создание сети 5G со шведской корпорацией Ericsson в противовес китайскому Huawei.