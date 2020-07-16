Исследователи из Вашингтонского университета считают, что в подавляющем большинстве стран уровень рождаемости к концу XXI века снизится настолько, что численность их населения сильно снизится, Украине предрекают уменьшение нынешней популяции более чем в два раза.

Об этом сообщает Лига со ссылкой исследование журнала The Lancet.

Сообщается, что пик населенности Земли придется примерно на 2064 год и составит 9,73 миллиардов человек, но уже к 2100-му этот показатель составит не более 9 млрд человек.

Украине предрекают уменьшение населения с 44,6 миллионов до 17,6 миллионов в 2100 году.

Авторы считают, что ликбез среди женщин беднейших стран мира, которые дают сейчас основной прирост населения, приведет к широкому распространению контрацепции, после чего средний уровень рождаемости упадет до 1,7 ребенка на женщину.

Другой прогноз негативный: людей старше 65 лет к концу столетия будет не менее 2,4 миллиарда человек, тогда как моложе 20 лет – до 1,7 миллиарда.

Прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения стран, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease от Всемирной организации здравоохранения и частных благотворителей, в том числе фонда Билла и Мелинды Гейтс. Сейчас на планете проживают до 7,6 миллиарда человек.

Год назад ООН прогнозировала, что в 2100-м в мире будет жить 10,8 миллиардов человек, а в Украине – 24,4 миллиона.

Напомним, по расчетам Международной организации труда, численность населения трудоспособного возраста в Украине будет сокращаться на 1,2% ежегодно в течение 2018-2030 годов.