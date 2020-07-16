Экономика Китая первой из экономик крупнейших стран мира вернулась к росту после кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, по данным Бюро, во втором квартале 2020 ВВП Китая вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший квартальный рост показали сельское хозяйство и промышленность. Сфера услуг росла меньшими темпами.

Продажи в розницу одновременно упали, по сравнению с первым кварталом 2020 года.

«Если говорить в целом, то национальная экономика начала преодолевать негативный эффект эпидемии в первой половине года и показала восстановление и постепенное оживление», — говорится в заявлении Бюро.

В апреле Статистическое ведомство Китая обнародовало данные по экономическому развитию страны в первом квартале 2020 года. Падение валового внутреннего продукта тогда составило 6,8% против первого квартала предыдущего года.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина уже «прошла кризисный этап в экономике».