В 2021 году повышение пенсий получат около 10 млн пенсионеров в 5 этапов для различных категорий — Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, когда и кому запланированы повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены средства в бюджете. Это было моя главная задача: чтобы правительство не только приняло решение о повышении защиты пенсионеров, но и предусмотрело на следующий год средства на выполнение этих решений, — заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

В Минсоцполитики добавили, что наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать «в белую» выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

В частности, с 1 марта предусмотрена индексация пенсий (планируется на 11%).

Напомним, 7 августа Верховная Рада Украины увеличила минимальную заработную плату в стране до 5 тысяч гривен месячную и 29,2 гривен почасовую.

29 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной заработной платы с 1 сентября до 5 тысяч гривен.