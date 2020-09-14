В Умани снова конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги. На этот раз местные заблокировали подъезд к выгребной яме здания.

Об этом сообщает корреспондент hromadske с места события.

Местные заявляют, что синагогу построили с нарушением строительных норм, из-за нее в помещениях рядом потрескались стены. Также, по их словам, во время строительства захватили часть их территории.

Кроме того, они жалуются на неогражденный трансформатор на 10 тысяч вольт, на который хасиды якобы льют воду, а это угрожает безопастности детей.

Местные заблокировали грузовиком с дровами проезд к выгребной яме и не пропускают ассенизаторскую машину, которую заказали хасиды.

Хасиды и ассенизаторские машины у синагоги в Умани

В синагоге проживают примерно 100 паломников, передает корреспондент. Хасиды в комментарии hrоmadske уверяют, что синагога построена законно, у них есть все документы. А насчет местных говорят, что те искусственно нагнетают конфликт.

А вот жители заявляют, что их цель — чтобы паломники здесь не жили, потому что синагога незаконна и опасна, и компенсировали им убытки из-за трещин в домах. Они отрицают, что конфликт на религиозной основе.

Напомним, владелец одного из кафе в городе Умань Черкасской области разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям.

Ранее представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Кроме того, мэр Умани Александр Цебрий заявлял что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош-ха-Шана — готов заблокировать въезды в город. Позже, городской голова ночевал в спальном мешке под Офисом президента, чтобы обратить внимание власти на проблему массового приезда в Умань паломников-хасидов.

Помимо этого, Кабинет министров Украины поддержал решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Также сообщалось, что посетить захоронение цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани собираются 10 тысяч паломников со всего мира.

При этом, министр внутренних Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ввести технические ограничения, чтобы сократить количество прибывших в страну паломников для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана.

Позже, руководитель «коронавирусного центра» Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

4 сентября стало известно, что в Умани у шести хасидов-паломников выявили заражение коронавирусом. В связи с этим местные власти призывают паломников проходить тестирование на COVID-19.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в этом году город Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят примерно 3 тысячи паломников.

8 сентября стало изветсно, что для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. По состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболело 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей. Для контактных лиц откроют изолятор.