Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил сомнения относительно эффективности вакцины от COVID-19. Он считает, что она не положит конец пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Daily Star.

— Я все время слышу: «Вакцина закончит пандемию». Но нет! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой нет. Конец пандемии - это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив, — сказал Ханс Клюге.

Также в ВОЗ прогнозируют рост количества смертей от коронавирусной болезни в странах Европы в октябре и ноябре.

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан ранее заявила, что разрабатываемые вакцины от коронавируса должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев.