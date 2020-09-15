Вечером 14 сентября перестал работать онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua. Произошел технический сбой.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Сейчас над восстановлением работы сайта работают it-специалисты компании. Запустить сайт обещают в ближайшее время.

— Железнодорожные кассы работают в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в августе «Укрзалізниця» приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станций Луцк и Тернополь.