В Вооруженных силах Украины подтвержден седьмой летальный случай в результате COVID-19.

Об этом рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что 14 сентября из-за резкого ухудшения состояния в больнице скончался военный, проходивший службу в Белой Церкви.

— Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов, - сказано в сообщении.

По данным Медсил ВСУ, за последние сутки коронавирус был подтвержден у 29 военнослужащих.

По состоянию на 15 сентября COVID-19 болеют 662 бойца. За все время пандемии выздоровели 1575 военных.

Напомним, что за понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.