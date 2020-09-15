В Вооруженных силах Украины подтвержден седьмой летальный случай в результате COVID-19.
Об этом рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.
Сообщается, что 14 сентября из-за резкого ухудшения состояния в больнице скончался военный, проходивший службу в Белой Церкви.
— Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов, - сказано в сообщении.
По данным Медсил ВСУ, за последние сутки коронавирус был подтвержден у 29 военнослужащих.
По состоянию на 15 сентября COVID-19 болеют 662 бойца. За все время пандемии выздоровели 1575 военных.
Напомним, что за понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.
В Вооруженных силах Украины подтвержден седьмой летальный случай в результате COVID-19.
Об этом рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.
Сообщается, что 14 сентября из-за резкого ухудшения состояния в больнице скончался военный, проходивший службу в Белой Церкви.
— Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов, - сказано в сообщении.
По данным Медсил ВСУ, за последние сутки коронавирус был подтвержден у 29 военнослужащих.
По состоянию на 15 сентября COVID-19 болеют 662 бойца. За все время пандемии выздоровели 1575 военных.
Напомним, что за понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.