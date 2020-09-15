Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в Украине до 2393 гривен до конца 2021 года.
Это предусмотрено проектом госбюджета на следующий год, который был зарегистрирован в Верховной Раде.
В 2021 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года в размере 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны.
Кроме этого, прожиточный минимум, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи с 1 января 2021 года предлагается в размере 2102 гривны.
Прожиточный минимум, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января 2021 года — 2102 гривны. Прожиточный минимум, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 — 1000 гривен.
Напомним, в понедельник, 14 сентября на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».
Дефицит государственного бюджета на 2021 Кабинет министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен, что на полтора процента ниже, чем в этом году.
Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в Украине до 2393 гривен до конца 2021 года.
Это предусмотрено проектом госбюджета на следующий год, который был зарегистрирован в Верховной Раде.
В 2021 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года в размере 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны.
Кроме этого, прожиточный минимум, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи с 1 января 2021 года предлагается в размере 2102 гривны.
Прожиточный минимум, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января 2021 года — 2102 гривны. Прожиточный минимум, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 — 1000 гривен.
Напомним, в понедельник, 14 сентября на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».
Дефицит государственного бюджета на 2021 Кабинет министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен, что на полтора процента ниже, чем в этом году.