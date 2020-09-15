Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в Украине до 2393 гривен до конца 2021 года.

Это предусмотрено проектом госбюджета на следующий год, который был зарегистрирован в Верховной Раде.

В 2021 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года в размере 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны.

Кроме этого, прожиточный минимум, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи с 1 января 2021 года предлагается в размере 2102 гривны.