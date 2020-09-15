Руководитель проекта по обеспечению выполнения коммунальным предприятием «Николаевоблтеплоэнерго» кредитных обязательств перед Международным банком реконструкции и развития Егор Клецов заявил, что старт отопительного сезона в Николаеве под угрозой срыва из-за финансовых проблем на предприятии и остановки работ по модернизации котельных.

Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам Егора Клецова, Министерство финансов Украины заблокировало реализацию проекта модернизации котельных в Заводском и Центральном районах Николаева за кредитные деньги. Причиной тому стали задолженности «Николаевоблтеплоэнерго» по кредитному обязательству перед Минфином.

— Сегодня, за несколько недель до начала отопительного сезона мы практически остановку реализации проекта, а именно реконструкции четырех котельных города. Причина такой критической ситуации заключается в том, что министерство финансов Украины использовало свое договорное право и заблокировало расчеты по Проекту. В свою очередь это обусловлено тем, что «Николаевоблтеплоэнерго» имеет долги по кредитным обязательствам перед Минфином. Эти долги образовались еще в июне 2020 года, но коммунальное предприятие до сих пор ожидает финансовую помощь Николаевского городского совета, потому что средства на такую помощь были утверждены еще при формировании бюджета 2020 в декабре 2019 году. Сейчас предприятие не имеет, ни собственных средств, ни помощи от Николаевского городского совета. Результатом является остановка проекта, тогда, когда готовность котельных составляет 60-70%, — заявил Егор Клецов.

В связи с этим Егор Клецов обратился к нардепам и главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии с просьбой наладить отношения между Минфином и предприятием, а также к мэру Александру Сенкевичу и депутатам городского совета с просьбой оказать финансовую помощь «Николаевоблтеплоэнерго».

— От жителей города, и от себя лично хочу обратиться к народным депутатам от Николаевщины и к главе парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде — Давиду Арахамии. Просим вас способствовать нормализации отношений города и министерства финансов Украины, и быстром разблокированию расчетов по Проекту. Прошу также мэра Николаева и депутатов ММР учесть приоритеты бюджетных расходов города и срочно помочь Николаевоблтеплоэнерго рассчитаться с долгами. Каждый потерянный сейчас день задерживает своевременный запуск котельных на несколько дней, — отметил Егор Клецов.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» просит из бюджета Николаева 50 миллионов гривен для того, чтобы погасить задолженности по кредитам, зарплатам и электроэнергии.