По состоянию на 15 сентября, в 22 николаевских школах ушли на карантин 56 классов.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Он также добавил, что в городе могут закрывать школы и снова переводить учеников на дистанционное обучение. Это произойдет, если количество заболевших школьников превысит количество здоровых.

— На сегодняшний день, в городе Николаеве в 22 школах не работают 56 классов, которые отосланы на дистанционное обучение, — сказал мэр.

Напомним, что в Украине из-за коронавируса 501 школьный класс находится на самоизоляции. Всего 37 украинских школ переведены на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в школах города учеников с температурой от 37,2 не будут допускать к образовательному процессу.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, как будет осуществлен процесс обучения в школах в условиях эпидемии COVID-19. По ее словам, обеспечить детей защитными масками на время образовательного процесса в школах должны их родители.