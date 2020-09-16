Миллионы детей по всему миру месяцами не посещали школы из-за пандемии COVID-19, поэтому сейчас закрывать учебные заведения необходимо лишь в крайнем случае.
Об этом во вторник, 15 сентября, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, пишет Корреспондент.
— Решение о закрытии школ должно быть крайней мерой — временной и принимаемой на местном уровне в районах с интенсивной передачей коронавируса, — указано в заявлении.
При этом Гебрейесус подчеркнул, что школьники не должны прерывать образовательный процесс, и этого можно достигнуть благодаря онлайн-обучению. А период, когда школы остаются закрытыми, необходимо использовать для принятия всех мер, которые позволят предотвратить распространение инфекции после возвращения учеников за парты.
— Обеспечение безопасности детей - это задача не только школ, правительств или семей, а всех и каждого, — резюмировал гендиректор ВОЗ.
Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом надеется, что пандемия коронавируса продлится не более двух лет, если мир сможет изобрести вакцину.
Миллионы детей по всему миру месяцами не посещали школы из-за пандемии COVID-19, поэтому сейчас закрывать учебные заведения необходимо лишь в крайнем случае.
Об этом во вторник, 15 сентября, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, пишет Корреспондент.
— Решение о закрытии школ должно быть крайней мерой — временной и принимаемой на местном уровне в районах с интенсивной передачей коронавируса, — указано в заявлении.
При этом Гебрейесус подчеркнул, что школьники не должны прерывать образовательный процесс, и этого можно достигнуть благодаря онлайн-обучению. А период, когда школы остаются закрытыми, необходимо использовать для принятия всех мер, которые позволят предотвратить распространение инфекции после возвращения учеников за парты.
— Обеспечение безопасности детей - это задача не только школ, правительств или семей, а всех и каждого, — резюмировал гендиректор ВОЗ.
Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом надеется, что пандемия коронавируса продлится не более двух лет, если мир сможет изобрести вакцину.