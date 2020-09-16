Команда американских биоинженеров из Иллинойского университета нашла способ избавиться от раковых опухолей, выращивая внутри них наночастицы золота.
Научную работу ученые опубликовали в журнале Nature Communications
Ученые и раньше использовали золотые наночастицы для лечения раковых клеток, но не знали, как повысить точность их доставки в ткани, пораженные раком.
Американские биоинженеры решили не доставлять золото, а выращивать его прямо в организме. Этот способ, по их словам, помогает «заметить» опухоль на рентгене и даже сжечь ее изнутри.
Для эксперимента команда растворила частицы золота в полиэтиленгликоле и уколола жидкость лабораторной мыши, больной раком. Попав в раковые ткани, вещество превратилась в частицы золота — на это ушло примерно полчаса. После этого ученые направили на эти частицы лазер: металл нагрелся и сжег раковые клетки изнутри.
Это может помочь ученым найти эффективный способ борьбы с раковыми опухолями. Теперь исследователи планируют проверить альтернативные способы воспроизведения наночастиц и одновременно узнать, какой эффект они могут оказывать на человека в течение жизни.
Напомним, в прошлом году израильская фармацевтическая компания Accelerated Evolution Biotechnologies заявляла, что мир через год получит «полноценное лекарство от рака».
Команда американских биоинженеров из Иллинойского университета нашла способ избавиться от раковых опухолей, выращивая внутри них наночастицы золота.
Научную работу ученые опубликовали в журнале Nature Communications
Ученые и раньше использовали золотые наночастицы для лечения раковых клеток, но не знали, как повысить точность их доставки в ткани, пораженные раком.
Американские биоинженеры решили не доставлять золото, а выращивать его прямо в организме. Этот способ, по их словам, помогает «заметить» опухоль на рентгене и даже сжечь ее изнутри.
Для эксперимента команда растворила частицы золота в полиэтиленгликоле и уколола жидкость лабораторной мыши, больной раком. Попав в раковые ткани, вещество превратилась в частицы золота — на это ушло примерно полчаса. После этого ученые направили на эти частицы лазер: металл нагрелся и сжег раковые клетки изнутри.
Это может помочь ученым найти эффективный способ борьбы с раковыми опухолями. Теперь исследователи планируют проверить альтернативные способы воспроизведения наночастиц и одновременно узнать, какой эффект они могут оказывать на человека в течение жизни.
Напомним, в прошлом году израильская фармацевтическая компания Accelerated Evolution Biotechnologies заявляла, что мир через год получит «полноценное лекарство от рака».