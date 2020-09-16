Научную работу ученые опубликовали в журнале Nature Communications

Ученые и раньше использовали золотые наночастицы для лечения раковых клеток, но не знали, как повысить точность их доставки в ткани, пораженные раком.

Американские биоинженеры решили не доставлять золото, а выращивать его прямо в организме. Этот способ, по их словам, помогает «заметить» опухоль на рентгене и даже сжечь ее изнутри.

Для эксперимента команда растворила частицы золота в полиэтиленгликоле и уколола жидкость лабораторной мыши, больной раком. Попав в раковые ткани, вещество превратилась в частицы золота — на это ушло примерно полчаса. После этого ученые направили на эти частицы лазер: металл нагрелся и сжег раковые клетки изнутри.

Это может помочь ученым найти эффективный способ борьбы с раковыми опухолями. Теперь исследователи планируют проверить альтернативные способы воспроизведения наночастиц и одновременно узнать, какой эффект они могут оказывать на человека в течение жизни.

Напомним, в прошлом году израильская фармацевтическая компания Accelerated Evolution Biotechnologies заявляла, что мир через год получит «полноценное лекарство от рака».