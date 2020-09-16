Кабинет министров принял новые правила разделения регионов на карантинные зоны, по которым школы и детские сады смогут работать в «красной» зоне.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства.
По его словам, учебные заведения, которые будут работать в «красной» зоне, смогут закрыть только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. В трех других зонах школу или детсад могут закрыть, если на карантин отправят свыше 50% классов.
Также регионы будут делить на карантинные зоны по новым правилам. В «красную» карантинную зону попадут города и районы, в которых:
А в «оранжевой» зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей. В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.
Напомним, Кабмин изменил критерии для введения «красных» зон в Украине.
Кабинет министров принял новые правила разделения регионов на карантинные зоны, по которым школы и детские сады смогут работать в «красной» зоне.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства.
По его словам, учебные заведения, которые будут работать в «красной» зоне, смогут закрыть только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. В трех других зонах школу или детсад могут закрыть, если на карантин отправят свыше 50% классов.
Также регионы будут делить на карантинные зоны по новым правилам. В «красную» карантинную зону попадут города и районы, в которых:
А в «оранжевой» зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей. В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.
Напомним, Кабмин изменил критерии для введения «красных» зон в Украине.