Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства.

По его словам, учебные заведения, которые будут работать в «красной» зоне, смогут закрыть только общим решением государственной и региональной комиссий В трех других зонах школу или детсад могут закрыть, если на карантин отправят свыше 50% классов.

Также регионы будут делить на карантинные зоны по новым правилам. В «красную» карантинную зону попадут города и районы, в которых:

75% коек загружены в медучреждениях в течение пяти суток;

будет зафиксировано превышение заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.

А в «оранжевой» зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей. В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.

Напомним, Кабмин изменил критерии для введения «красных» зон в Украине.