На пункте пропуска «Выступовичи» на украинско-белорусской границе образовалась очередь из нескольких сотен транспортных средств. Это произошло из-за закрытия пункта пропуска «Новые Яриловичи».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины.

«Учитывая значительное скопление транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска «Выступовичи» в Житомирской области, Киевской таможней Гостаможслужбы состав оперативных подразделений пункта пропуска усиленно дополнительными должностными лицами», — говорится в сообщении.

Из-за закрытия «Новых Яриловичей» перевозчики для въезда в Украину выбрали другие участки границы, в частности — пункт пропуска «Выступовичи».

«По состоянию на сейчас в очереди на въезд в Украину со стороны Беларуси в пункте пропуска «Выступовичи» накопилась очередь из нескольких сотен транспортных средств», — говорится в сообщении.

Как отметили в таможне, оформление и пропуск транспортных средств в этом пункте пропуска осуществляется круглосуточно.

«С полуночи 16 сентября должностными лицами таможни в пункте пропуска «Выступовичи» оформлено на въезд/выезд 335 транспортных средств, что значительно превышает его пропускную способность», — говорится в сообщении.

Также в Киевской таможни обратились к перевозчикам с призывом по возможности выбирать для пересечения границы на въезд в Украину другие пункты пропуска, не смежные с белорусской стороной.

Напомним, что украинское правительство приняло решение закрыть пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, где находятся паломники-хасиды. Введение таких мер объяснили распространением коронавирусной болезни.