На время празднования еврейского нового года Рош ха-Шана в Умани до 23 сентября включительно будут усилены карантинные меры.

Об этом в среду, 16 сентября, сообщила черкасская облгосадминистрация.

На нескольких улицах, по которым идут паломники-хасиды, нанесена маркировка безопасной дистанции.

Ежедневно проводится дезинфекция автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, мусорных контейнеров и оборудованных для них площадок.

С 8 сентября ежедневно убирают и моют шесть улиц в районе празднования, дезинфицируют места общего пользования семи домов в Умани.

Созданы запасы дезинфицирующих средств, антисептиков для рук, жидкого мыла, спецодежды, средств индивидуальной защиты для работников коммунальных служб. Из городского бюджета на это выделено 337 тыс. грн.

Кроме того, представители международного благотворительного фонда им. Нахмана из определили количество паломников, которые могут находиться в синагогах одновременно.

Также установлены информационные табло по противоэпидемическим мероприятиям. Синагоги обеспечены бесконтактными термометрами, одноразовыми полотенцами, антисептиками для рук, жидким мылом, дезинфицирующими средствами.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Израиля попросило украинскую власть, чтобы хасидов, которые скопились на украинско-белорусской границе, пропустили в Украину.