Министерство внутренних дел Израиля попросило украинскую власть, чтобы хасидов, которые скопились на украинско-белорусской границе, пропустили в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Он уточнил, что министр внутренних дел Израиля обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот посодействовал пропуску хасидов из Беларуси.

Енин говорит, что к усилиям Израиля относятся «с пониманием». Однако, по его словам, этот вопрос может решаться только путем переговоров правительств двух государств.

Заместитель министра иностранных дел напомнил, что запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать до 28 сентября, а МИД обратилось к Беларуси с просьбой не пропускать иностранцев, которым Киев запретил въезд.

Как известно, на границе Беларуси и Украины застряли больше 1,5 тысячи хасидов-паломников, которые планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана — еврейского нового года. При этом, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для совершающих паломничество евреев-хасидов.

Ранее сообщалось, что представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Кроме того, мэр Умани Александр Цебрий заявлял что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош-ха-Шана — готов заблокировать въезды в город. Позже, городской голова ночевал в спальном мешке под Офисом президента, чтобы обратить внимание власти на проблему массового приезда в Умань паломников-хасидов.

Помимо этого, Кабинет министров Украины поддержал решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Также сообщалось, что посетить захоронение цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани собираются 10 тысяч паломников со всего мира.

При этом, министр внутренних Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ввести технические ограничения, чтобы сократить количество прибывших в страну паломников для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана.

Позже, руководитель «коронавирусного центра» Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.