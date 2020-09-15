Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для совершающих паломничество евреев-хасидов.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

— Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения - украинским святыням — и обратно. А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя, — заявила Наталья Эйсмонт.