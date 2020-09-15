Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умань.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Во время встречи министр внутренних дел подчеркнул, что Украина с уважением относится ко всем религиозным конфессиям и всегда обеспечивает безопасность и порядок во время проведения обрядов и массовых акций. Однако в связи с мировой пандемией COVID-19, правительство вынуждено ограничивать в соответствии с карантинными условиями все массовые акции, в том числе религиозные. Ограничительные меры были введены во время празднования православной Пасхи, Крестного хода и других религиозных мероприятий», — говорится в сообщении.

Именно поэтому, добавляют в министерстве, в этом году в связи с распространением коронавирусной болезни Кабинетом министров Украины принято решение о запрете въезда паломников в город Умань для празднования Рош ха-Шана.

— Ежегодно город принимал от 20 до 50 тысяч паломников-хасидов со всего мира. Мы с глубоким уважением относимся к национальным и религиозным традициям. Однако мировая пандемия COVID-19 диктует нам другие правила, где безопасность и здоровье граждан — превыше всего. Мы призываем паломников уважать Украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства, — отметил Арсен Аваков.

Во время встречи представители хасидской общины обратились к министру внутренних дел касательно решения некоторых организационных вопросов, в том числе медицинского обслуживания. В МВД сказали, что все вопросы были согласованы.

Ранее сообщалось о том, что сотни хасидов пытаются попасть в Украину через Беларусь.

Напомним, владелец одного из кафе в городе Умань Черкасской области разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям.

Ранее представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Кроме того, мэр Умани Александр Цебрий заявлял что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош-ха-Шана — готов заблокировать въезды в город. Позже, городской голова ночевал в спальном мешке под Офисом президента, чтобы обратить внимание власти на проблему массового приезда в Умань паломников-хасидов.

Помимо этого, Кабинет министров Украины поддержал решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Также сообщалось, что посетить захоронение цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани собираются 10 тысяч паломников со всего мира.

При этом, министр внутренних Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ввести технические ограничения, чтобы сократить количество прибывших в страну паломников для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана.

Позже, руководитель «коронавирусного центра» Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

4 сентября стало известно, что в Умани у шести хасидов-паломников выявили заражение коронавирусом. В связи с этим местные власти призывают паломников проходить тестирование на COVID-19.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в этом году город Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят примерно 3 тысячи паломников.