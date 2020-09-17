Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что коронавирусная инфекция нового типа является на данный момент главной угрозой для безопасности в мире.

Об этом сообщает Associated Press.

— Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую, — приводит источник его слова.

Генсек отметил, что скоро пандемия может унести уже миллионную жизнь, а слишком надеяться на вакцину не стоит — «сама по себе она не устранит кризис» Препарат может стать благом, только если он будет доступен для всех людей на Земле, считает политик.

В то же время, Антониу Гутерреш призвал расширить список инструментов, которые могут помочь в борьбе с эпидемией, особенно в ближайший год.

По словам Антонио Гутерриша, именно по этой причине он намерен призвать 22 сентября международное сообщество к всеобщему режиму прекращения огня до конца текущего года.

Напомним, пандемия коронавируса нового типа отбросила мир в развитии на 20 лет в прошлое.