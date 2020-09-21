В Минобороны Украины презентовали расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка нового образца на базе так называемой 10-й нормы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый паек рассчитан на разовые приемы пищи военнослужащими, паек содержит ряд преимуществ по сравнению со старой версией.

Среди преимуществ обновленной версии — расширение до 24-х рационов, вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличено содержание мяса и реторт-пакеты, современные и, по отзывам военнослужащих, удобнее, чем жестяные банки.

Как отметили в ведомстве, сейчас представлено два из 24-х рационов, в которые входят: 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов блюда (как пример — гречка с овощами и свининой), в которую включены 50 граммов мяса, галетное печенье, сток меда, кофе и чай. Каждого из этих рационов вполне достаточно для полноценного разового приема пищи военнослужащими в условиях выполнения заданий.

На данный момент в ВСУ два вида сухих пайков — 15-норма, введенная в 2016-м году, и устаревшая 10-норма, являются суточными. Поэтому на повестке дня сейчас — введение сухого пайка для разового приема пищи.

— Моделируем стандартную ситуацию: группе военнослужащих надо уехать из пункта постоянной дислокации воинской части или с позиций на передовой в зоне проведения ООС для выполнения задания. Горячий завтрак они, например, могут употребить перед выездом, а после приезда — ужин. В таком случае возникает вопрос, чем их кормить в обед, когда они будут в пути или выполнять задачи? — прокомментировал замначальника управления развития продовольственного обеспечения ВСУ, полковник Александр Хмыз.

Он отметил, что если выдать таким военнослужащим сухие пайки, рассчитанные на суточное питание, существующим порядком это автоматически лишает их права на горячее питание ужине и завтрака на следующий день. Но в нашем приоритете есть самое горячее питание. В таких ситуациях нам может пригодиться сухой паек промежуточного питания, рассчитанный на разовый прием пищи. Таким образом военнослужащие не теряют права на горячее питание, — пояснил он.

В Минобороны напомнили, что сухие пайки остаются исключительно вспомогательной формой питания личного состава ВСУ. Основные пищевые потребности Вооруженных Сил обеспечивает «горячее питание» — то есть пища полноценного горячего приготовления с завтраком, обедом и ужином, первой и второй блюдами, десертами, фруктами и тому подобное. Такая форма питания является приоритетной как в пункте постоянной дислокации частей, так и на передовых позициях в районе проведения ООС.

Напомним, что все боевые части Вооруженных Сил Украины с 1 марта перешли на новую систему питания по каталогу, содержащему более 400 наименований продуктов.