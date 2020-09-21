В течение ближайших 10 лет в Украине появится большое количество природных явлений, к которым страна сегодня фактически не готова.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе «О вызовах экологического развития в Украине» сообщила экоактивистка, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

— По прогнозам климатологов и ученых природные зоны в Украине сдвинутся с юга на север уже в ближайшие 10 лет, на 150-200 км. Мы почувствуем совсем другие природные условия и климат. Появится большое количество природных явлений, к которым мы фактически не готовы. Изменения климата не пожалеют никого, — отметила эксперт.

Поэтому, по словам Людмилы Цыганок, параллельно с дискуссиями, возможно ли остановить изменения климата, Украина должна готовиться к адаптации к этим изменениям.

— Изменение климата уже сегодня в Украине. Каждый из нас уже в 2020 году чувствует это. Ведутся дискуссии, можно ли предотвратить изменение климата. Но адаптироваться к нему мы, украинцы, должны уже сегодня, — подчеркнула президент ассоциации экологов.

По ее словам, такие явления как пылевая буря, накрывшая Киев в апреле этого года, как и многие другие аномальные явления, которые наблюдаются в Украине в последние годы, будут повторяться.

— Вспомните, в середине апреля, когда Киев накрыла пылевая буря. Эти бури будут повторяться. А снежные зимы, к которым мы привыкли, вряд ли вернутся в наши широты. Одновременно, наложилась проблема масштабных лесных пожаров, дефицит питьевой воды, — подчеркнула Людмила Цыганок.

В то же время, считает эксперт, в Украине есть научные разработки, позволяющие существенно улучшить условия жизни при изменяющемся климате.

— В Украине есть научный потенциал, который способен, опираясь на научные разработки, предложить ряд простых, но очень необходимых мер и действий. Можно существенно улучшить условия проживания и здоровье населения, приведя в порядок градостроительную и землеустроительную деятельность, запретив дикую распашку прибрежных зон, высадив в правильном научном порядке лесозащитные полосы. Необходимо, чтобы на это обратили внимание руководители ОТГ. Тем более, это существенно улучшит не только экологическую составляющую территорий, но и экономическую, — подчеркнула Людмила Цыганок.

По ее словам, проблематика адаптации к изменениям климата будет обсуждаться во время II Международного экологического форума ECO UKRAINE 24 сентября в Киеве.

Напомним, ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию.