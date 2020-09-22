В больницах Украины около 13108 коек заняты больными с коронавирусной болезнью.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова», пишет Укринформ.

— Почти из 36 тысяч коек, которые у нас отведены для больных коронавирусом, уже около 13 108 сегодня утром были заняты больными с подтвержденным диагнозом или с симптоматикой коронавируса, — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что за полгода количество подготовленных коек было увеличено в три раза.

Также Максим Степанов рассказал, что в начале апреля в Украине делали 200 тестов на коронавирус в сутки, а сейчас делается 30 тысяч в сутки. За прошедшую неделю было сделано 188 тысяч ПЦР-тестов.

Он добавил, что сейчас в среднем по Украине больницы на полтора месяца обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 20 сентября, подтвердили 2675 случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.