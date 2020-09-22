В Украине с 23 по 29 сентября ожидается мощная магнитная буря, пик которой пройдет 27 сентября.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на информацию специалистов из лаборатории регионовской астрономии ФИАН.

В эти дни эксперты советуют избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Отметим, 22 сентября отмечают День осеннего равноденствия, когда день начнет потихоньку отдавать световые солнечные часы вечерам и ночам.

Напомним, два года назад запущенный американским аэрокосмическим агентством NASA зонд Parker Solar Probe побил рекорд приближения к Солнцу.