Об этом CNN рассказала вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс, которая присутствовала на встрече.

По словам Грасса, Папа Римский встретился с представителями ассоциации 16 сентября. Там Франциск сказал: «Бог любит всех детей своих». Он не назвал прямо ЛГБТ-подростков, но, как объяснила Грасс, слова Папы прозвучали так, что под ними подразумевались все дети, в частности ЛГБТ. Папа Римский добавил, что католическая церковь «также должна любить всех мужчин и женщин».

Грасс также рассказала CNN, что подарила Франциску книгу об опыте воспитания ЛГБТ-детей и подростков, а также футболку с радужным принтом и надписью «Любовь не боится».

Святой Престол публично не комментировал содержание встречи, но подтвердил, что она действительно имела место.

Напомним, Папа Римский Франциск рассказал, что удовольствие от еды и секса идет от Бога, а раньше церковь осуждала это, потому что неправильно понимала христианское послание.