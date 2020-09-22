Папа Римский Франциск выразил свою поддержку молодежи, которая идентифицирует себя как представители ЛГБТ-сообщества. Во время личной встречи с родителями ЛГБТ-подростков он сказал, что «Бог любит всех детей своих».
Об этом CNN рассказала вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс, которая присутствовала на встрече.
По словам Грасса, Папа Римский встретился с представителями ассоциации 16 сентября. Там Франциск сказал: «Бог любит всех детей своих». Он не назвал прямо ЛГБТ-подростков, но, как объяснила Грасс, слова Папы прозвучали так, что под ними подразумевались все дети, в частности ЛГБТ. Папа Римский добавил, что католическая церковь «также должна любить всех мужчин и женщин».
Грасс также рассказала CNN, что подарила Франциску книгу об опыте воспитания ЛГБТ-детей и подростков, а также футболку с радужным принтом и надписью «Любовь не боится».
Святой Престол публично не комментировал содержание встречи, но подтвердил, что она действительно имела место.
Напомним, Папа Римский Франциск рассказал, что удовольствие от еды и секса идет от Бога, а раньше церковь осуждала это, потому что неправильно понимала христианское послание.
|
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?Татьяна Демченко
|
Ми пам’ятаємоСтанислав Мартиросов
Папа Римский Франциск выразил свою поддержку молодежи, которая идентифицирует себя как представители ЛГБТ-сообщества. Во время личной встречи с родителями ЛГБТ-подростков он сказал, что «Бог любит всех детей своих».
Об этом CNN рассказала вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс, которая присутствовала на встрече.
По словам Грасса, Папа Римский встретился с представителями ассоциации 16 сентября. Там Франциск сказал: «Бог любит всех детей своих». Он не назвал прямо ЛГБТ-подростков, но, как объяснила Грасс, слова Папы прозвучали так, что под ними подразумевались все дети, в частности ЛГБТ. Папа Римский добавил, что католическая церковь «также должна любить всех мужчин и женщин».
Грасс также рассказала CNN, что подарила Франциску книгу об опыте воспитания ЛГБТ-детей и подростков, а также футболку с радужным принтом и надписью «Любовь не боится».
Святой Престол публично не комментировал содержание встречи, но подтвердил, что она действительно имела место.
Напомним, Папа Римский Франциск рассказал, что удовольствие от еды и секса идет от Бога, а раньше церковь осуждала это, потому что неправильно понимала христианское послание.