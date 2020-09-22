Государственное бюро расследований заявляет, что разоблачило начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области на незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Об этом сообщается на странице ГБР в Facebook.

После задержания следователями бюро участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.

Отмечается, что во время следственных действий в кабинете начальника обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

— Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области ГЧП подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (часть 1 статьи 263 УК), - сказано в сообщении.

Напомним, что в Киеве возле Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей рабочие нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.