С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года за четыре с половиной месяца в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это: 293 УК РБ (Массовые беспорядки) — «Весне» известны фамилии минимум 87 фигурантов дел по этой статье; 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле («дело Тихановского», либо «Гродненское дело», «дело 14 июля»); 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок); 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел); 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (арт. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Правозащитный центр «Весна» собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее. По состоянию на 22 сентября собрано 200 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 68 человек из этого списка уже признаны политическими заключенными. Список будет обновляться и дополняться.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях на голосовании.

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны прошли акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в день выборов 9 августа власти «хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись».

ЦИК Беларуси 10 августа огласил предварительные результаты выборов президента. По данным, Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%. Ее штаб не признал официальные результаты.

Светлана Тихановская и ее избирательный штаб заявили, что они готовы к затяжным протестам. При этом она не собирается покидать страну и не признает результаты голосования.

11 августа после трехчасовой беседы с представителями власти в Центризбиркоме главный оппонент президента Александра Лукашенко уехала в неизвестном направлении. Спустя несколько часов она вышла на связь, рассказав, что с ней все хорошо. В итоге, стало известно, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

При этом, после закрытия избирательных участков и первых данных государственного экзит-полов по всей стране начались массовые протесты.

Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, а в ОБСЕ осудили насилие и обвинили власти Беларуси в нарушении прав человека.

14 августа стало известно, что из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске стали выпускать задержанных на протестах в городе. Они рассказывают о пытках, отсутствии еды, воды, ужасных условиях содержания.

В то же время, Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили сложившуюся внутри и вокруг Республики Беларусь ситуацию.

Спустя несколько дней, 16 августа, в Минске и других городах страны прошел марш «За свободу». Протестующие требовали, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента, немедленного освобождения всех задержанных и политзаключенных, а также правосудия над виновными в убийствах и пытках. В частности, на митинг в Минске собрались около 100 тысяч человек. При этом, в Минск свозили людей на митинг в поддержку действующего президента. Сам Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов, заявив, что «не может быть больше 80% фальсификаций».

При этом, в продолжение протестов в Беларуси объявили общенациональную забастовку, которая началась с 17 августа. Забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

Позже, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером.

18 августа был сформирован штаб объединенной белорусской оппозиции.

20 августа на своем первом заседании президиум Координационного совета оппозиции Беларуси принял резолюцию с основными требованиями к властям, среди них — проведение новых выборов.

24 августа в Беларуси сотрудники ОМОНа задержали двух членов Координационного совета по передаче власти, который оппозиция создала по инициативе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Задержанные — доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

25 августа Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.

Беларусь и Литва устроили дипломатический скандал из-за 8 воздушных шариков. Их запустили с территории Литвы в Беларусь, а тамошнее Министерство обороны подняло боевую авиацию для их перехвата.

26 августа Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и еще более ста чиновников и госслужащих страны внесены Литвой в уточненный список лиц, против которых Вильнюс намерен применить санкции.

Также напомним, задержанные в Беларуси в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков 32 бойца российской частной военной компании «Вагнера» вернулись в РФ.

После этого заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко «сделал выбор в пользу России», выдав президенту РФ Владимиру Путину задержанных наемников российской частной военной компании «Вагнер».

17 августа Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из Беларуси посла для консультаций.

28 августа стало известно, что Украина на государственном уровне прекратила все контакты с Беларусью из-за политического кризиса в стране. Отношения восстановят, если это не будет вредить репутации Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает подходы Европейского Союза в отношении Беларуси и не исключает того, что она присоединится к санкциям ЕС.

Также 28 августа Президент Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» с протестами в Беларуси заканчивается.