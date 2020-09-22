Китай готов помочь другим странам в борьбе с вирусом и его последствиями.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает корреспондент Укринформа.
В частности, по его словам, Китай планирует выделить 2 млрд долларов помощи в ближайшие 2 года на международное сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство, сокращение бедности, образование, поддержка женщин и детей, борьба с климатическими изменениями, а также поддержка других развивающихся стран в восстановлении их экономического и социального развития.
Плану ООН глобального гуманитарного ответа на COVID-19 будет передано еще 50 миллионов долларов, сказал председатель КНР.
Еще 15 миллионов долларов Пекин передаст трастовому фонду развития сотрудничества по линии Юг-Юг Китай-FAO.
Как заявил Си Цзиньпин, в данное время китайские ученые проводят третью фазу испытаний ряда антикоронавирусних вакцин. И когда те будут готовы, они будут доступны другим государствам, а развивающимся странам — на приоритетной основе, пообещал он.
Си Цзиньпин также заверил, что Китай готов делиться с другими государствами своим опытом борьбы с коронавирусом, диагностикой и лечением.
Он также выступил с поддержкой действий ВОЗ в ситуации пандемии и выразил убеждение, что она должна продолжать и в дальнейшем играть ведущую роль в борьбе с вирусом.
— Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. Мы должны следовать науке, полностью способствовать ведущей роли ВОЗ, а также запустить международный механизм реагирования для того, чтобы победить вирус«, — заявил председатель КНР. Сейчас надо снова открывать предприятия и школы, создавать рабочие места и возрождать экономику и восстанавливать глобальные цепи поставок, считает китайский лидер. Нужно не только поднимать национальные экономики, но и вносить вклад в восстановление мировой экономики, — заявил он.
Си Цзиньпин призвал давать решительный отпор любым попыткам «стигматизации и политизации» темы коронавируса. Также он призвал не создавать новых блоков и отгораживаться от других, ведь победить беду можно только совместными усилиями.
Напомним, Николаевский городской совет принял решение о перераспределении средств бюджета города и направил управлению здравоохранения дополнительно 12,5 миллионов гривен на мероприятия по борьбе с коронавирусом.
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Китай готов помочь другим странам в борьбе с вирусом и его последствиями.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает корреспондент Укринформа.
В частности, по его словам, Китай планирует выделить 2 млрд долларов помощи в ближайшие 2 года на международное сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство, сокращение бедности, образование, поддержка женщин и детей, борьба с климатическими изменениями, а также поддержка других развивающихся стран в восстановлении их экономического и социального развития.
Плану ООН глобального гуманитарного ответа на COVID-19 будет передано еще 50 миллионов долларов, сказал председатель КНР.
Еще 15 миллионов долларов Пекин передаст трастовому фонду развития сотрудничества по линии Юг-Юг Китай-FAO.
Как заявил Си Цзиньпин, в данное время китайские ученые проводят третью фазу испытаний ряда антикоронавирусних вакцин. И когда те будут готовы, они будут доступны другим государствам, а развивающимся странам — на приоритетной основе, пообещал он.
Си Цзиньпин также заверил, что Китай готов делиться с другими государствами своим опытом борьбы с коронавирусом, диагностикой и лечением.
Он также выступил с поддержкой действий ВОЗ в ситуации пандемии и выразил убеждение, что она должна продолжать и в дальнейшем играть ведущую роль в борьбе с вирусом.
— Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. Мы должны следовать науке, полностью способствовать ведущей роли ВОЗ, а также запустить международный механизм реагирования для того, чтобы победить вирус«, — заявил председатель КНР. Сейчас надо снова открывать предприятия и школы, создавать рабочие места и возрождать экономику и восстанавливать глобальные цепи поставок, считает китайский лидер. Нужно не только поднимать национальные экономики, но и вносить вклад в восстановление мировой экономики, — заявил он.
Си Цзиньпин призвал давать решительный отпор любым попыткам «стигматизации и политизации» темы коронавируса. Также он призвал не создавать новых блоков и отгораживаться от других, ведь победить беду можно только совместными усилиями.
Напомним, Николаевский городской совет принял решение о перераспределении средств бюджета города и направил управлению здравоохранения дополнительно 12,5 миллионов гривен на мероприятия по борьбе с коронавирусом.